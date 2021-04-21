Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отвечает на "недружественные акции и хамство" со стороны международного сообщества. Однако те, кто угрожает безопасности РФ "пожалеют так, как давно ни о чем не жалел".

Об этом Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, которое он зачитывает в среду, 21 апреля.

"Мы не отвечаем на недружественные акции, хамство. Мы хотим иметь со всеми представительствами международного сообщества хорошие отношения. В том числе с теми, с кем отношения у нас, мягко говоря, не складываются. Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то понимает наши добрые намерения как слабость, то ему надо знать: наш ответ будет асимметричным, быстрым, жестким", - сказал Владимир Путин.

Также он выразил надежду, что никому не придет в голову переступить красную черту в отношении России.

"Те, кто угрожают нашей безопасности, пожалеют так, как давно ни о чем не жалели. У нас хватит терпения, ответственности, здравого смысла при принятии любого решения. Но, надеюсь, в отношении России никому не придет в голову переступить красную черту. Где она будет проходить - это мы сами решим", - сказал Путин.

В целом послание продолжалось 1 час 20 минут. 90% обращения было посвящено внутренней российской повестке с упором на социальную политику.

"А сейчас хочу обратиться к гражданам России: мы сделаем все, все сделаем для достижения цели. Будем идти вместе и добьемся решения всех задач, которые мы поставили", - завершил Путин такими словами.

"Как и предполагала "Страна", не оправдались разные "слухи грозные, ужасные" о том, что Путин чуть ли не войну собрался Украине объявлять... Слово "Украина" произнес всего два раза - и то в контексте Януковича и событий 2014 года (проводя параллели с раскрытым заговором по свержению Лукашенко). Плюс сказал, что если будут какие-то провокации против интересов России, то ответ будет ассиметричным и настолько мощным, что "они (устроители провокаций) пожалеют так, как еще никогда не жалели". Вероятно, под провокациями Путин имел в виду наступление на Донбассе, которое как часто заявляют в Москве, может готовить Украина", - комментирует выступление Путина Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следила за тем, как Путин читает послание Федеральному собранию, мы публиковали главные заявления.

Также мы писали о том, что вчера президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке Донбасса. В ответ на это в Кремле заявили, что "это по меньшей мере смешно".