Кабмин 21 апреля начался уже по традиции с коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что статистика по ковиду пошла на спад, но расслабляться рано - пока не время для "массовых гуляний и вечеринок". Карантин продлили до 30 июня. Поэтому провести Пасху и майские праздники премьер призвал "с соблюдением всех карантинных норм". По этому поводу в пятницу правитедьство будет совещаться с Советом церквей, который должен выдать рекомендации верующим в плане пасхальных мероприятий.

Еще одна тема, о котороя упомянул Шмыгаль - выдача 8 тысяч от государства ФОПам и наемным работникам в красных карантинных зонах. Заявки, напомним, уже активно принимают - их поступило порядка 206 тысяч. Шмыгаль пояснил: за 8 тысячами могут обращаться и те, кто проживает в областях, уже вышедших из красных зон, к примеру, Ивано-Франковской и Закарпатской - всем заплатят.

При этом внимания государства сейчас требуют не только те украинцы, которые не смогли работать в локдаун, но и те, кто продолжает трудится, но не получает зарплаты. Глава Федерации профсоюзов Григорий Осовой отметил на Кабмине, что долги по зарплате растут как снежный ком - они увеличились за последние месяцы на 58%. В частности, более миллиарда - долги по зарплатам шахтеров, но срываются сроки выплат и по другим отраслям.

Что будет делать правительство с этой проблемой - пока неизвестно. На данный момент ограничились протокольным поручением изучить ситуацию.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 21 апреля.

Отмена бесплатных двух гектаров и укрупнение паев

Кабмин согласовал законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения, а также ряд других земельных законов.

Речь идет об объединении участков разных собственников, причем, допускается даже принудительное укрупнение. Если владелец небольшого пая не захочет добровольно продать его или обменять, это могут сделать через суд.

"В связи с внедрением в Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель сельхозназначения возникает необходимость установления правил о принудительной консолидации на основе прав собственности", - говорится в пояснительной записке.

Зачем это делается? В пояснительной записке говорится, что после распаевки земли порядка 6,9 млн селян получили паи общей площадью почти 28 млн гектар. Но это не стало стимулом для социально-экономического развития агросектора. Те, кто хочет вести фермерский бизнес зачастую не имеют достаточного количества земли или же она распорошена по разным территориям, что не позволят обрабатывать паи эффективно. Фермеры, якобы, не могут компенсировать средства, потраченные на технику, сельхозхимию и др. Средний размер пая в Украине - всего 4 гектара.

"Только укрупнение мелких участков позволит снизить себестоимость сельхозпродукции", - делают вывод авторы проекта.

Под укрупнение в случае принятия закона могут попасть те, кто владеет паем, но не обрабатывает его. То есть, речь идет о так называемых "заброшенных" участках, в том числе, государственной и коммунальной формы собственности.

Если фермер обнаружит таковую по соседству со своим паем, он может требовать от собственника продать ее или обменять, в том числе, через суд, если не договорятся по-хорошему.

Также о консолидации земли может идти речь, если, скажем, есть проблемы с проектом землеустройства (скажем, участки находят друг на друга клиньями, нет доступа к дороге и др.).

Понятно, что в украинских реалиях такой закон может спровоцировать настоящие земельные войны. К примеру, если претенденту на «укрупнение» предложит явно заниженную сумму для выкупа или, скажем, неравноценный обмен.

Стоит отметить, что правовые нормы для фактического отъема земли уже есть, В Украине действует закон о консолидации земель, и там прописано, что фермеры обязаны обеспечивать использование земельного участка по целевому назначению. То есть, если землю не обрабатываешь - продавай.

Что интересно - новым проектом предлагается убрать из действующего закона "О личном сельском хозяйстве" часть статьи 5, в которой прописано, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 гектара земли. Это те самые бесплатные 2 гектара, на которые, по действующему законодательству, имеют право все украинцы.

Леса пересчитают

В Украине запустят инвентаризацию лесов. Соответствующее постановление о порядке ее проведения утвердил Кабмин.

В пояснительной записке указано, что государственный учет лесов проводился в 1996 и 2011 годах, то есть, последний раз - десять лет назад. "Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесопользования не позволяет получить статистически достоверные оценки количественных и качественных показателей состояния и динамики лесов", — сказано в пояснительной записке.

Другими словами - государство не в курсе, что сейчас происходит с лесами, насколько большие масштабы вырубок, в том числе, незаконных.

Полную инвентаризацию земли проведут за 6 лет, при этом пять лет уйдет на сбор данных по инвентаризационным участкам, а год - на подготовку отчета. Более оперативное проведения мониторинга не будет эффективным и не позволит обеспечить качество работ, - указано в пояснительной записке.

Чтобы выбрать инвентаризационные участки, территорию страны поделят на квадраты размером 5 на 5 километров, и в каждом выберут участок для исследования площадью 500 квадратных метров и радиусом 12,62 метра. Будут обмеривать деревья и пни, также планируется использовать систему дистанционного зондирования земли.

Минус 2 миллиарда дивидендов от госкомпаний

Кабмин сегодня должен был определиться с размерами дивидендов, которые должны перечислить в бюджет государственные компании.

Но в последний момент документ сняли на доработку.

К проекту возникли замечания у Минфина.

Всего в этом году рассчитывали получить 24,4 млрд гривен. В том числе, учитывались дивиденды от "Нафтогаза"в размере 11,5 млрд.

Но этой суммы не будет, так как НАК заявил об убытках за прошлый год в 11,8 млрд.

Поэтому сумму планируемых поступлений от дивидендов в проекте снизили до 22,3 млрд гривен, то есть, больше чем на 2 миллиарда.

При этом базовый норматив для отчисления части прибыли госкомпаниями предложили установить на уровне 50%. Но не для всех.

Для "Укргидроэнерго" и Ощадбанка - 30%, для Приватбанка - 80%, для Нафтогаза - 95%.

По сравнению с прошлогодними нормами, изменились цифры для Приватбанка и Ощадбанка - в 2020 году первый платил не 80%, а 75%, второй - не 30%, а 50%.

В случае неуплаты дивидендов до 1 июля 2021 года с руководителями компаний грозят разорвать контракты.

Впрочем, у Минфина возникли замечания по цифрам. Ведомство Сергея Марченко в своих замечаниях к проекту указало, что так как из-за убытков "Нафтогаза" "теряется" больше 2 млрд бюджетных поступлений, базовый норматив для всех нужно повысить с 50% до 80%.

Бизнес для бедных

Правительство утвердило постановление, которое должно сделать малообеспеченных украинцев "экономически самостоятельными".

Тем, кто сейчас сидит на пособиях, предложат одноразовую помощь - на организацию собственного бизнеса.

На эти деньги можно будет закупить оборудование и материалы, чтобы открыть свое дело.

Всего обещают выделить на следующий год порядка 380 млн гривен, на 2023- более 455, на 2024 — более 546 млн. Ожидается, что воспользоваться этой программой сможет на первом этапе около 3,9 тысяч граждан, в последующие годы - до 5,6 тысяч.То есть, на руки каждый малообеспеченный может получить порядка 100 тысяч гривен.

Чтобы получить деньги малообеспеченные граждане должны будут подать в центр занятости бизнес-план, справку о несудимости,, заявление, также претендентов проверят через госреестры на наличие ограничений на их имущество.

Если получатель с течение месяца после выдачи средств не зарегистрировался как ФОП или юрлицо, он утрачивает право на помощь.

Также будут поднимать вопросы досрочного возврата средств, если у новоявленного бизнесмена появится 3 месячная задолженность по налогам.

Выплаты - с возвратом. Деньги нужно будет вернуть через три года. Но из суммы вычтут уплаченные за это время налоги, ЕСВ. Также можно не возвращать средства, если предприниматель возьмет на работу, как минимум, двоих безработных из малообеспеченных семей, но не менее чем на два года.

Если же деньги не вернуть вовремя, на должника подадут в суд.

Расчет государства - сделать малообеспеченных бизнесменами - вполне понятен. Таким образом людей хотят снять с пособий, за счет которых сейчас живут многие семьи. Но насколько удачным будет такой эксперимент - вопрос. Во-первых, на 100 тысяч стартового капитала от государства особо не раскрутишься, особенно с учетом, что уже через три года нужно все вернуть. Во-вторых, далеко не все малообеспеченные украинцы имеют склонности к предпринимательству.

Дотации на коров и гектары посевов

Мы уже писали, что на одном из недавних Кабминов были утверждены новые дотации для аграриев - на картофель, гречку, крупный рогатый скот, а также компенсации за потери урожая.

На заседании 21 апреля правительство согласовало порядок распределения средств для фермерских хозяйств.

Так, на помощь могут рассчитывать фермеры, который содержат не менее пяти коров - по 5 тысяч за каждую голову, но не более 250 тысяч гривен.

Также на частичные компенсации могут рассчитывать новые фермерские хозяйства, а также действующие по такому направлению как консультационные услуги (по ветеринарии, агрономии, органическому производству и др.). Компенсировать обещают 90% от стоимости услуг, но не более 10 тысяч гривен, а для новых хозяйств - 30 тысяч. Деньги будут выплачиваться через уполномоченные банки.

При этом из действующего порядка распределения сельхоздотаций убрали сельскохозяйственные кооперативы. Также сократили ряд направлений, по которым дотации были предусмотрены ранее, к примеру, компенсация стоимости семян отечественного производства, частичная компенсация отечественной сельхозтехники, удешевление кредитов.

Всего на поддержку фермеров обещают выделить 4,5 млрд гривен на четыре года. В этом году — 240 млн, из них для новосозданных хозяйств — 10 млн, для действующих — 170 млн в качестве дотации на гектар обрабатываемых угодий - 60 млн (по 5 тысяч на гектар). Максимальная сумма дотации в одни руки — не более 10 тысяч минимальных зарплат.

Украинские вузы для иностранцев

Кабмин придумал, как сделать украинские университеты более привлекательными для иностранных абитуриентов.

Иностранцам упростят процедуру выбора вуза и поступления. Для этого планируется создать специальную Е-платформу, где будет собрана информация обо всех учебных заведениях, принимающих иностранных студентов. Через нее можно также будет подать пакет документов на поступление и получить электронное приглашение от вуза. При этом есть еще одна цель - вести электронный учет иностранных студентов, чтобы перекрыть схему нелегальной миграции и трудоустройства в Украине.

Дополнительно для популяризации украинских вузов планируется проведение ежегодной международной выставки Study in Ukraine, а также рекламных кампаний, рассчитанных на заграничную аудиторию.

Сколько на это понадобится денег и где их возьмут- в Минобразования, которое и разработало проект, не уточнили. Как и то, почему министерство не делает фактически ничего для удержания собственных студентов, которые все активнее выезжают на обучение в Европу, в частности, в Польшу.

Минэкономики получило свинарники, склады и туалеты ГПЗКУ

У Государственной продовольственной -зерновой компании, которая вся в убытках, забирают часть имущества.

Кабмин распорядился передать в управление Минэкономики имущественные комплексы ГПЗКУ в трех областях. Они уже изъяты из собственности госкомпании и сейчас находятся под контролем Кабмина.

В списке - объекты, расположенные в Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Перечень достаточно обширный — склады, гаражи, свинарники, лаборатории, сушилки и даже туалеты. Как распорядится этим имуществом Минэкономики - пока неясно. Скорее всего, объекты пойдут на приватизацию.

Конкуренция без исследований

Кабмин ликвидировал Центр комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики. Последний был создан еще в 1996 году для научного обеспечения демонополизации экономики и развития конкуренции. Подразумевалось, что его услугами будут пользоваться предприятия, заказывая те или иные исследования

Но, как указано в пояснительной записке, работал Центр не очень эффективно. За 2018-2020 годы провели 10 исследований по вопросам защиты экономической конкуренции и 2 - по хозяйственным договорам.

При этом Центр получил за эти исследования всего чуть больше 47 тысяч гривен, а на его содержание бюджет потратил больше 4 млрд с 2018 по 2020 годы.

Ликвидировали Центр по настоянию АМКУ, который заявил, что самостоятельно сможет проводить исследования, направив не эти цели 520 тысяч гривен в год. А в случае закрытия этой программы можно будет сэкономить 1,5 млн бюджетных средств.

У "Антонова" забирают помещение за долги

У завода "Антонов" забирают помещение на проспекте Победы, 41. Кабмин распорядился передать это здание в управление Высшего антикоррупционного суда.

Это не известная всем высотка "Антонова" - она находится дальше по проспекту Победы - №100/1 на Святошино.

Здание на проспекте Победы, 41 больше известно как бывшее помещение "Брокбизнесбанка". Оно находится ближе к центру - между КПИ и Шулявкой.

"После того, как "Брокбизнесбанк" развалился, здание было передано нам за их долги. Поэтому сейчас оно наше. Однако за "Антоновым" по программе Ан-70 насчитали много долгов. И теперь выводят активы", - пояснил нам представитель профсоюза "Антнова" Владимир Папиж.

Задолженность старая — ее "Антонов" получил в наследство от "Киевского завода «Авиант", выпустившего в 2009 году облигации под государственные гарантии. По данным Минфина, на сегодняшний день долг "Антонова" перед государством составляет 423,6 млн гривен. Очередной платеж по договору реструктуризации должен был поступить в конце марта. В бюджет на этот год заложены поступления от возврата долга предприятием в размере 70,6 млн. Но, как отмечают в Минфине, есть риски, что суммы будет меньшей, так как точно не определена рыночная стоимость помещения "Антонова".

Как пояснил нам специалист по недвижимости международной сети RE/MAX Михаил Артюхов, здание в риэлторской среде считается «неудачным» - там сложные планировки, много не полезной площади, оно энерго неэффективное. "Новому покупателю, если здание выставят на продажу, было бы проще его снести и построить что-то новое", - говорит Артюхов.

Но месторасположение делает этот объект привлекательным. "Его могут оценить в 1-1,5 тысячи за квадратный метр, а отдать реальному покупателю в районе 700 долларов за квадрат", — говорит Артюхов.