Военнослужащий умер после тяжелого течения болезни в Переяславе. Фото: Flickr

В рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса умер военнослужащий. Covid-19 по состоянию на среду, 21 апреля, болеет 2 101 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на лечении в ЦРБ города Переяслав. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

На данный момент в ВСУ зафиксировали 77 летальных случаев от коронавируса. На самоизоляции находится 451 человек, выздоровели от коронавируса 21 921 военных.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек", - добавили в ВСУ.

В то же время первую дозу вакцины от коронавируса в ВСУ получили уже 42 465 человек, из которых 3 101 медик. За прошедшие сутки прививку получили 156 человек.

От коронавируса скончался украинский военный. Число летальных случаев выросло до 77

Напомним, по состоянию на утро среды, 21 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 162 человека.

Ранее "Страна" сообщала о принудительной вакцинации от коронавируса в ВСУ.

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