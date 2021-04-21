От коронавируса скончался украинский военный. Число летальных случаев выросло до 77

В рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса умер военнослужащий. Covid-19 по состоянию на среду, 21 апреля, болеет 2 101 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на лечении в ЦРБ города Переяслав. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

На данный момент в ВСУ зафиксировали 77 летальных случаев от коронавируса. На самоизоляции находится 451 человек, выздоровели от коронавируса 21 921 военных.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек", - добавили в ВСУ.

В то же время первую дозу вакцины от коронавируса в ВСУ получили уже 42 465 человек, из которых 3 101 медик. За прошедшие сутки прививку получили 156 человек.

Напомним, по состоянию на утро среды, 21 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 162 человека.

Ранее "Страна" сообщала о принудительной вакцинации от коронавируса в ВСУ.