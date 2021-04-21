В Киеве мужчина пригласил 19-летнюю девушку на встречу под предлогом содействия в трудоустройстве, но вместо обещанной помощи злоумышленник изнасиловал ее и ограбил. Обманутая девушка обратилась в полицию. По ее словам, инцидент произошел на улице Железнодорожной, а после содеянного злоумышленник скрылся с деньгами и мобильным телефоном своей жертвы.

Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

В течение нескольких часов оперативники разыскали обидчика, а следователь начал досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение обидчика и обнаружили у него вещи заявительницы. Вещественные доказательства изъяли, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за грабеж уроженец Николаева, 1989 года рождения", - сообщил исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Василий Зварыч.

По данному факту следственный отдел Соломенского управления полиции начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

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