Covid-19 вышел на четвертое место среди причин смертности в Украине. От этой болезни за два месяца 2021 года скончались 6 936 украинцев (3 014 человек - умерли в феврале). При этом в целом от коронавируса умерло в 12 раз меньше украинцев, чем от болезней системы кровообращения и от рака.

Такие данные опубликовала Госслужба статистики Украины в рамках информации о смертности за январь-февраль 2021 года с указанием причин.

Всего с начала года в Украине умерли 109 112 человек, в том числе в феврале - 51 391. Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 71 638 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 49 890 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 13 683 человек. Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 11 702 граждан.

По данным Госстата, за январь-февраль инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1 030 человек (туберкулез - 485, СПИД - 363 украинца).

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 3 457 человек (грипп и пневмония- 2616 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 4 137 человек.

4 634 украинцев погибли в результате внешних причин, среди которых лидируют транспортные несчастные случаи - 487 граждан, утопление - 110, гибель на пожаре - 339, случайное отравление (кроме алкоголя) - 350, отравление алкоголем - 382, самоубийства - 795, умышленные убийства - 227.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине выросла смертность от коронавируса.

Также мы сообщали, что в Минздраве объяснили высокую смертность от "британского" варианта коронавируса.