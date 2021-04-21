Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 21 апреля, покинул город Агарак после протестов, которые проходили в населенном пункте против его визита в регион.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Агарак - город на самом юге Армении. Туда с рабочим визитом 21 апреля прибыл Пашинян. Местные жители из-за этого вышли на акцию протеста в центр города. Они обвинили главу армянского правительства в "капитуляции перед Азербайджаном".

Также демонстранты потребовали, чтобы Пашинян не посещал местное кладбище, где похоронены погибшие в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха прошлой осенью. Они перекрыли дорогу, чтобы премьер не смог по ней проехать.

"Я приношу извинение за их поведение", - сказал в рупор Пашинян, прошел несколько десятков метров по улице города, сел в машину и уехал.

Напомним, Пашинян пообещал уйти с поста премьера Армении в последние десять дней апреля.

Также мы сообщали о том, что армянская оппозиция отказалась от внеочередных выборов до отставки Пашиняна.