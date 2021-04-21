Google Россия изменила материал, опубликованный в рамках проекта "Раскуси Россию", в котором борщ был назван "традиционным российским блюдом".

Теперь страница проекта называется "10 блюд, которые повлияли на русскую кухню", хотя изначально она носила название "10 русских блюд, вошедших в историю".

Также изменения претерпела и страница с борщом. Ранее там было указано, что "история борща уходит в глубину столетий", а в двадцатом веке это "простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста".

Теперь страница о борще гласит следующее: "История борща уходит в глубину веков, но в двадцатом веке этот сытный суп стал основным блюдом в меню в кафе нескольких стран, включая Россию".

Упоминание о разных видах борща при этом оставили: украинский борщ (с чесноком и тертым салом), борщ по-московски (с разными видами мяса) и борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой).

Напомним, проект был реализован Google Россия в сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму РФ. Кроме борща в список "традиционных российских блюд" попали также шашлык, сырники и другие.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко публично возмутился тому, что Google назвал борщ российским блюдом, заверив, что "сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет".