Во вторник, 20 апреля, Шевченковский суд Киева закрыл уголовное производство по Саитову Магомеду-Амину, который был одним из напавших на экс-нардепа Мустафу Найема в 2018 году. Причиной закрытие дела стало истечение сроков досудебного расследования.

Об этом Найем сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Найема, Саитов два года назад скрылся с места нападения в центре Киева. После происшествия он сбежал из Украины и скрывался от следствия до сентября 2019 года, его действия квалифицировали как хулиганство и нанесение телесных повреждений средней тяжести и объявили в розыск.

"Умышленное затягивание процесса со стороны защитников Саитова долгое время не позволяло направить дело в суд. Ознакомление с материалами у них заняло около полугода. А когда обвинительный акт все-таки был направлен в суд, госпожа Овсепьян (судья - Ред.) посчитала, что сроки досудебного расследования истекли и дело подлежит закрытию", - написал Найем.

При этом адвокаты экс-нардепа провели свои расчеты и пришли к выводу, что сроки досудебного расследования еще не истекли, поскольку производство приостанавливалось и в этот период сроки расследования не должны были начисляться.

По словам Найема, когда 30 сентября 2019 года сторонам сообщили о завершении досудебного расследования, то до завершения досудебного расследования оставалось 20 дней.

"Мои адвокаты уже готовят апелляцию и такое решение они точно отменят, но есть важный момент. Нападавшие и их адвокаты не хотят доказывать в суде свою невиновность. Потому что не смогут. Они выбрали тактику затягивания процесса, чтобы по истечению 5 лет дело было закрыто в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности", - резюмировал Найем.

Напомним, 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на Найема, ему сломали челюсть. О подробностях конфликта брат пострадавшего рассказал "Стране".

После этого трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", а четвертый, Саитов, скрылся.

Также мы писали, что суд полностью оправдал трех напавших на Мустафу Найема в центре Киева. При этом дело Саитова рассматривалось отдельно.