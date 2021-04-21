В Южном военном округе России в 2020 году создана новая военная дивизия на фоне стягивания войск к украинской границе. Ее создание стало главным из 54 организационных мероприятий в рамках совершенствования российского боевого состава.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники", - сообщил Шойгу.

По его словам, при подготовке органов военного управления используют новые системы управления. А боевые возможности войск Южного военного округа наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Напомним, в МИД РФ заявили, что действия российских военных на территории вблизи границы с Украиной никому не угрожают.

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