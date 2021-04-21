В районе воздушного пространства аннексированного Крыма, который Россия признала временно опасным и ограничила полеты до 24 апреля, провел разведывательный полет беспилотник США.

Об этом пишет "Интерфакс" в среду, 21 апреля.

Сообщается, что стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы на острове Сицилия и совершил полет возле морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров, а также пролетел вдоль берегов Краснодарского края РФ.

Беспилотник военно-воздушных сил США такой же модели пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе тремя днями ранее, 18 апреля.

Напомним, Россия с 24 апреля до 31 октября закрыла некоторые районы Черного моря для прохождения судов. Это связано с военным учениями.

Также мы писали, что в Черном море начали учения российские ракетные корабли. Кроме того, в учениях примут участие самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.