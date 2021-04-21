На Дальнем Востоке перед посланием Путина начался протест сторонников Навального

В российском городе Петропавловске-Камчатском, что на Дальнем Востоке перед ежегодным посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию началась акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Кам 24".

"Сегодня, 21 апреля, в 19:00 (10:00 по московскому времени) в Петропавловске-Камчатском началась несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального", - говорится в сообщении.

В акции в Петропавловске-Камчатском участвуют около 40 человек. Полицейские задают протестующим вопросы, но пока не мешают проведению мероприятия.

В то же время во Владивостоке митинг пока не начался, силовики стягивают в центр города спецтехнику, а полицейские ходят со служебными собаками.

Напомним, сторонники Навального также намерены провести новый митинг в двух крупнейших городах России. При этом МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста.

Тем временем президент России Владимир Путин уже начал свое послание. Следить за ним можно в материале "Страны".