На Дальнем Востоке перед посланием Путина начался протест сторонников Навального
В российском городе Петропавловске-Камчатском, что на Дальнем Востоке перед ежегодным посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию началась акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает местный телеграм-канал "Кам 24".
"Сегодня, 21 апреля, в 19:00 (10:00 по московскому времени) в Петропавловске-Камчатском началась несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального", - говорится в сообщении.
В акции в Петропавловске-Камчатском участвуют около 40 человек. Полицейские задают протестующим вопросы, но пока не мешают проведению мероприятия.
В то же время во Владивостоке митинг пока не начался, силовики стягивают в центр города спецтехнику, а полицейские ходят со служебными собаками.
Напомним, сторонники Навального также намерены провести новый митинг в двух крупнейших городах России. При этом МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста.
Тем временем президент России Владимир Путин уже начал свое послание. Следить за ним можно в материале "Страны".