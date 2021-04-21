Жители Украины подали значительно больше заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза в феврале 2021 года по сравнению с январем. Таким образом впервые с 2016 года наша страна вошла в десятку стран, подавших наибольшее количество запросов на предоставление права на убежище.

Об этом свидетельствуют данные Европейского офиса поддержки убежища (EASO).

"В феврале 2021 года в странах ЕС было подано около 38 300 заявок о предоставлении международной защиты. Хотя общий уровень был примерно стабильным по сравнению с последними месяцами, украинцы подали намного больше заявлений (на 72%, почти 1000), больше всего за четыре года и существенно больше, чем до вспышки Covid-19. Это внезапное увеличение впервые с 2016 года поместило Украину в первую десятку стран", - говорится в сообщении.

Таким образом, Украина стала "конкурентом" Сирии, Афганистану, Пакистану, Ираку и Нигерии в десятке лидеров по количеству заявок.

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