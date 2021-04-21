Руководство филиала "Укрзализныци" заподозрили в воровстве дизтоплива на миллионы гривен

После того, как в "Укрзализныце" заявили о критической ситуации с запасами дизтоплива, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения этого ресурса, которым занимались сотрудники компании.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что эта схема реализовывалась в большинстве структурных подразделений "Укрзализныци" в течение длительного времени. По заключению специалистов, убытки от нее могут достигать десятков миллионов гривен.

"Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге", - заявили в СБУ.

В ходе проведения проверок сотрудники Службы безопасности совместно с представителями офиса безопасности "Укрзализныци" выявили значительные нарушения в одном из подразделений регионального филиала "Южная железная дорога".

"Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО "Укрзализныця" - руководителю ревизионной комиссии", - добавили в ведомстве.

Оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы при передаче всей суммы взятки. На данный момент ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

"СБ Украины совместно с АО "Укрзализныця" продолжает принимать меры по недопущению срыва перевозочного процесса на железнодорожном транспорте из-за нехватки дизельного топлива", - сообщили в спецслужбе.

Напомним, 19 апреля "Укрзализныця" сообщила, что поставщики отказались отгружать дизельное топливо для "Укрзализныци" по контрактам, а имеющийся в распоряжении украинских железных дорог объем топлива позволит проработать им всего 4 суток.

Позже источники Reuters на рынке топлива предупредили, что уже в мае Украина столкнется с дефицитом ДТ.