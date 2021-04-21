В среду, 21 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали под Харьковом 60 активистов организации "Патриоты - За жизнь".

"Все задержанные являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

Всего на территорию области пытались проникнуть несколько групп "титушок" количеством более 60 человек", - сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Фейсбуке.

По имеющейся информации, задержанные направлялись в Харьков "по заказу одной из пророссийских политических сил Украины".

"Там они планировали устроить акции протеста в городе и спровоцировать "общественное недовольство" во время очередной сессии Харьковского горсовета. Конечной целью этих акций была дестабилизация общественно-политической ситуации в регионе и создание выгодной руководству России "картинки" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины", - утверждают в СБУ.

Лидер организации "Патриоты - За жизнь", нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива, рассказал “Стране” подробности задержания.



“У нас заранее в Харькове был запланирован семинар касательно подготовки празднования Дня Победы 9 мая. На этот семинар должны были приехать члены организации “Патриоты - За жизнь” из трёх областей: Луганской, Днепропетровской и Полтавской.

Вчера вечером МВД и СБУ дали команду своим подразделениям на местах готовить блокировку возможных сборов членов нашей организации.

Поэтому сегодня на подъезде к Харькову 60 представителей организации “Патриоты - За жизнь” были незаконно остановлены и доставлены в райотделы для дачи показаний. Никаких противоправных действий со стороны членов нашей организации не было. Это системное давление со стороны националистической власти, которая выпускает на свободу настоящих убийц, игнорируя при этом права законопослушных граждан”, — заявил Илья Кива.

Напомним, в феврале Кива сообщал, что три автобуса спецназа приехали задерживать активистов организации "Патриоты - За жизнь", которые проводили в Киеве турнир по боксу.

Также мы рассказывали, как летом прошлого года автобус организации "Патриоты - За жизнь" расстреляли в Харьковской области. По горячим следам полиция задержала нападавших. Через три дня после атаки все задержанные были арестованы судом.