Орбитальную станцию, которую в России решили построить в связи с отказом от использования МКС, хотят вывести на орбиту к 2030 году.

Об этом со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина сообщает НТВ.

Так, по словам Рогозина, создание новой станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года, так как ее оборудование изношено на 80%.

"Есть понимание, что средства, которые требуются на поддержание МКС, поддержание оборудования (80% вышло за ресурс), и средства для развертывания отдельной национальной орбитальной станции — примерно те же самые деньги", - заявил он.

По словам Рогозина, вывод новой российской космической станции на орбиту в 2030 году стал бы "колоссальным прорывом". Также глава "Роскосмоса" рассказал, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году – это Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС.

Сейчас "Роскосмос" ждет поручений от правительства и президента, чтобы начать работу. Кроме того, известно. что российскую орбитальную станцию снаружи будут обслуживать роботы.

Напомним, в России откажутся от МКС до 2025 года и построят свою орбитальную станцию.

Также мы писали о том, что "Роскосмос" в конце марта запустил ракету "Союз" с 38 спутниками на борту.