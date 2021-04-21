Чехия после высылки 18 российских дипломатов предложила НАТО выступить с совместным заявлением и запросила провести встречу с членами альянса в конце недели.

Об этом сообщает пресс-служба чешского министерства иностранных дел в Twitter.

"На заседании Североатлантического совета во вторник, 20 апреля, Чешская Республика сообщила своим союзникам по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России. Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО", - говорится в сообщении.

Также Чехия обратилась к союзникам по альянсу с просьбой провести еще одну встречу в конце этой недели для обсуждения возможных совместных шагов в ситуации с Россией.

"Впоследствии Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов", - добавили в ведомстве.

Напомним, 17 апреля власти Чехии, на фоне новых подробностей расследования дела о взрыве склада боеприпасов во Врбетице, высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге, по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков Петрова и Боширова, которые подозреваются в отравлении Скрипалей. В НАТО этот шаг поддержали.

В ответ на это Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны Чехии в причастности российских граждан в организации взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице являются возмутительными и безосновательными.