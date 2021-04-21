В Украине изменили подход к вакцинации населения от коронавируса, в частности это касается прививок для публичных личностей остатками препарата. В случае нарушения плана вакцинации украинцы могут сообщить об этом в контактный центр МОЗ.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер на брифинге в среду, 21 апреля.

В контактном центре можно оставить обращение и министр обратился с просьбой ко всем, кто заметит нарушение плана вакцинации от коронавируса или как "прививки начинают делать всем подряд" сообщить об этом.

"Таких вариантов сейчас нет, но, теоретически, то, пожалуйста, сообщите на контактный центр - мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого не должно быть. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться", - сказал Кучер.

Ярослав Кучер о подходе к вакцинации с 3:50

Напомним, согласно данным на 21 апреля в Украине от Covid-19 вакцинировали 477 833 человека, из них 15 042 получили прививки за прошедшие сутки.

Также мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов запретил прививать публичных людей остаточными дозами вакцин от коронавируса.

