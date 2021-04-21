В Украине зарегистрировали южно-корейскую вакцину против коронавируса AstraZeneca-SKBio, которая поступит в нашу страну в четверг, 22 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

Эта вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio.

Вакцину AstraZeneca для экстренного применение уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

В Минздраве напомнили, что в Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин против коронавируса и сокращает ее до пяти дней.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в Украине уже прививают вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови.

"Все вакцины AstraZeneca против Covid-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми", - заявили в Минздраве.

По данным ведомства, 22 апреля Украина ожидает в рамках глобальной инициативы COVAX поставки 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Часть партии будет оставлена ​​для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировали AstraZeneca/CoviShield, остальная - использована для первой прививки.

"Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей", - добавили в ведомстве.

Напомним, 16 апреля в рамках COVAX в Украину прибыла первая партия вакцины от Pfizer/BioNTech в размере 117 тысяч доз. На данный момент вакцинация в стране производится еще двумя препаратами - китайским CoronaVac и индийским CoviShield, созданным по лицензии AstraZeneca.

Также мы рассказывали, что Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня.