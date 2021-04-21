Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки, что поможет снизить цены на авиабилеты и оживить украинский туризм.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания, говорится на сайте правительства

В обсуждении приняли участие Министр инфраструктуры Владислав Криклий, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и Министр финансов Сергей Марченко. По итогам совещания Шмыгаль поручил министрам провести необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", – считает премьер-министр.

Напомним, на фоне третьей волны коронавируса ожидаемое в июне восстановление аэротрафика в Европу переносится на неопределенные сроки.

Также мы писали, что во время пандемии число авиарейсов в Украине упало больше чем в половину.