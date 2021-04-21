В среду, 21 апреля, в Москве, где сегодня пройдет митинг в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

По его словам, у станции метро "Автозаводская" Соболь вытащили из такси и повезли в неизвестном направлении. Со слов юриста ФБК, как пишет адвокат, задерживали много людей в форме.

Причину задержания Воронин не указал.

(Напомним, основателем ФБК является Алексей Навальный, который сейчас отбывает срок в тюрьме по делу Ив роше)

Также задержана пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш, когда вышла в магазин. Об этом сообщила адвокат Вероника Полякова.

Тем временем в Москве идет подготовка к сегодняшнему митингу, которые организовали сторонники Алексея Навального. Акции протеста пройдут в двух крупнейших городах России - в Москве и Санкт-Петербурге.

Начало запланировано на 19:00. При этом в МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста.

Кроме того, сегодня, в 12:00 по московскому (и киевскому) времени, президент РФ Владимир Путин начинает читать ежегодное послание Федеральному собранию. В Москве идет подготовка к этому событию.

"Страна" следит за происходящем в обновляемом онлайн-материале.