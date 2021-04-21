Украинские ученые прогнозируют, что на этой недели число новых случаев коронавируса, выявленных в стране за сутки, будет составлять 10 529 - 12 369. На следующей неделе оно снизится до 11 122.

Об этом свидетельствует прогноз Национальной академии наук Украины.

Так, по подсчетам НАН, в течение недели 21 - 27 апреля количество новых случаев заражения за сутки в Украине может достичь отметки в 10 529 (по модели Prophet) и 12 369 (по модели SEIR-U), а в течение 28 апреля - 4 мая - 11 122 случаев. Сейчас среднее количество новых пациентов - 12 743 человек в день.

По данным НАН, смертность от коронавируса пребывает на финальной фазе плато и также должна пойти на спад в ближайшие дни.

Напомним, за прошлые сутки в Украине 12 162 человека заразились коронавирусом.

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