В Москве предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на временно неподконтрольном Донбассе считают актерской игрой, в которой нет никакого смысла.

Об этом первый зампред комитета Совета РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил ТАСС.

"Это заявления хорошего актера, потому что смысловой нагрузки в нем нет. Он предлагает встречу в украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", - считает Джабаров.

Кроме того, по его мнению Донбасс назвать украинским можно с большой натяжкой, потому что жители так называемых "республик" не принимают власть Киева. Столкновения на границах, по мнению сенатора, также спровоцировал Зеленский.

"Во вторых, о чем говорить с ним после того, как он, по сути, развязал новые столкновения на границе. Россия не является стороной конфликта. Пусть встречается с лидерами непризнанных республик, которых признал, кстати, народ Донбасса. Пусть с ними определяет дальнейшую судьбу региона", - заявил зампред.

Джабаров считает, что своим обращением Зеленский просто хотел "как бы перехватить инициативу" перед посланием президента РФ Путина Федеральному собранию.

"Это по меньшей мере смешно. Я думаю, что это заявление, кроме самого Зеленского, никто и не заметит", - резюмировал Джабаров.

Напомним, вечером 20 апреля президент Украины Зеленский записал видеообращение, в котом назвал шантажом наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной и предложил президенту России Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Также "Страна" писала, что можно ожидать от послания Путина в среду, 21 апреля, за которым мы будем следить в обновляемом материале.