Украинские радикалы снова "прогнули" Офис президента, который курирует телеканал "Дом".

После их возмущений это медиа удалило сюжет о том, как ультраправые помогают создавать картинку для "российской пропаганды".

В сюжете критиковались сторонники Сергея Стерненко, которые накануне едва не разнесли здание администрации Зеленского. А также упоминались факты того, что символика украинских националистических организаций имеет признаки экстремизма.

Появление такого сюжета на телеканале, который рассчитан для вещания на неподконтрольные территории, могло указывать на то, что руководство "Дома" сделало выводы из критики в свой адрес по поводу "не отличимости" редакционной политики от большинства других украинских каналов.

Сюжет о праворадикалах с негативным в отношении них настроем мог засвидетельствовать, что украинские власти понимают наличие проблемы с ультраправыми группировками. Что позитивно могло бы быть воспринято потенциальной аудиторией канала на Донбассе и в Крыму, порождая надежды, что Банковая намерена как-то проблему с радикалами решать. То есть этот сюжет (в отличие от многого другого контента канала) как раз полностью ложился в русло официальной концепции "Дома" - "бороться за умы" жителей неподконтрольной территории.

Но далее все пошло по накатанной колее.

Сюжет вызвал возмущение националистов. Причем не только Стерненко и Ко, но и Нацкорпуса, который прямым текстом потребовал снять программу с эфира. Что и было сделано. Правда, канал говорит, что удалил временно - до проведение проверки на предмет соответствия журналистским стандартам. Но все равно получилось показательно.

"Страна" разбиралась в скандале.

Сюжетная линия

11 апреля на государственном телеканале "Дом" вышел сюжет под названием "Радикалы в Украине. Разбор".

Его нельзя назвать каким-то жестким. Многие моменты там вообще не упоминаются. Например, то, что националисты безнаказанно избивают людей, в том числе журналистов, травят неугодных.

Главная мысль, которая продвигалась - уличные акции "способствуют российской пропаганде".

Кроме того, там упоминался "Справочник символов вражды", опубликованный Хельсинкской правозащитной группой, где "рядом со свастикой и эмблемой СС оказалась и символика украинских националистических организаций, таких как С14, "Национальный корпус", "Традиция и порядок".

Это подтверждается цитатами экспертов. В частности, автор пособия Мирослав Гринберг из Хельсинской правозащитной группы говорит, что украинские радикалы "просто отрицают, что у людей есть права, отрицают равноправие и нападают на феминисток".

Авторы сюжета также рассказывают, что украинские радикальные националистические организации становятся главными фигурантами СМИ, когда речь идет о дискриминации, нетерпимости, погромах или угрозах. А их "экстремистские действия" только играют на руку российской пропаганде, цель которой – "разжечь вражду и подпитывать мифы об украинском национализме", говорит закадровый голос.

Далее идет комментарий аналитика Донецкого института информации Виталия Сизова, который называет это серьезным фактором в плане информации, "который всегда подсвечивается в российских медиа". Он уверен, что любой акт насилия или неадекватного поведения раздувается, гиперболизируется". Закадровый голос делает выводы: благодаря преувеличению и манипуляции может показаться, что такие действия праворадикалов повсеместны, а власть на них не реагирует.

Хотя, конечно, так на самом деле и есть: власть практически не реагирует на праворадикалов. Только в исключительных случаях они получают судебные приговоры.

В сюжете называют фамилии Сергея Стерненко, сторонники которого разгромили фасад Офиса президента, и Семена Семенченко. Поясняется, что националисты нередко становятся фигурантами уголовных производств. Внимание зрителя акцентируется на связях радикалов с "Правым сектором".

Отдельно дается информация о минимальной поддержке радикального курса со стороны избирателей. По словам политолога Владимира Фесенко, их электоральная ниша составляет около 5%, а националистический сектор раздроблен.

И данный тезис - опять не же попытка показать, что националисты занимают неподобающее их реальной поддержке положение в обществе. А снова кивок на "российскую пропаганду", которая якобы раздувает то, чем, мол, почти не существует.

Также журналисты телеканала предполагают, что такой образ праворадикалов отпугивает жителей неподконтрольных территорий и может замедлить процесс реинтеграции.

В программе мелькают кадры с митингов и протестов украинских националистов перемешаны с видео-фрагментами, взятыми с российских телеканалов. И, конечно, зритель должен воспринять эту картинку как доказательство "информационной агрессии" России. Которой вольно или невольно помогают "патриоты".

Реакция от самих "патриотов" последовала быстро.

Ответ Стерненко и Нацкорпуса

На разбор "Дома" упомянутый в сюжете Сергей Стерненко дал свой разбор. Благо ему такую возможность предоставила власть, отпустив из СИЗО, где он сидел за похищение и пытки человека, под домашний арест.

Он заявил, что "Дом" пугает украинцев "фашистами и радикалами". Он также не согласился с формулировкой, что под стенами Офиса президента его сторонники устроили погром.

По его словам, "погромы" в смысле "массовых насильственных действий против какой-то этнической или религиозных меньшинств" не устраивали.

Стерненко традиционно раскритиковал канал за русский язык вещания, проехался по его бюджету в 350 миллионов и заявил, что "Дом" в последнее время стал использовать Офис президента, чтобы доносить свои мысли.

В итоге он назвал "Дом" пропагандистами: "Выходит, что канал, который должен был противостоять российской пропаганде сам использует термины, которые использует российская пропаганда".

Руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин подхватил недовольство Стерненко, потребовав удалить программу с YouTube и принести свои извинения за "лживый сюжет, который обливает грязью тысячи националистов, которые пошли добровольцами на фронт".

Жорин заявил, что сюжет "Дома" не имеет ничего общего с понятием "журналистика". Он сказал, что сюжет создан по стандартам российской пропаганды. И пригрозил, что не собирается оставлять этот позор без ответа.

Свое негодование Жорин акцентировал на "Справочнике символов ненависти", в котором приводятся эмблемы "Закарпатской сечи", "Азова", Нацгвардии, а также символы с цифровыми комбинациями 14 и 88 (кодовые лозунги неонацистов, используемые в качестве приветствия).

Он заявил, что автор книги - Мирослав Гринберг был сотрудником избирательного штаба Вадима Рабиновича в 2014 году. Но не объяснил, в чем противозаконность как данного факта, так и самого пособия.

Но интересно, что после требований Жорина телеканал удалил свой сюжет.

Реакция телеканала "Дом"

Редакция телеканала "Дом" решила удалить раскритикованный националистами сюжет из YouTube и отправила его для оценки "профессиональному сообществу".

В заявлении говорится, что:

Видео не распространяет "кремлевские нарративы", а, наоборот, разрушает их, поскольку в сюжете четко сказано, что в Украине недопустима нетерпимость и дискриминация.





В сюжете нет оскорблений от имени канала в чей-то адрес.





Судить про качество сюжета должны не политические игроки, а коллеги из медиа и организаций саморегуляции. Поэтому видео решено направить на рассмотрение профессионального сообщества.

Отдельной строкой говорится о том, что журналисты телеканала, в числе которых много переселенцев, будут обращаться к полиции в случае преследования или угроз. То есть, вероятно, в "Доме" допускают (вполне обосновано, кстати), что "патриоты" могут не ограничиться словесной критикой.

Естественно, националисты открыто порадовались тому, что выиграли первый раунд у "Дома", раз те удалили программу.

"Если же мы делаем одно дело, защищаем Украину от российской агрессии (по крайней мере, так вы пишете в своем заявлении) - надеюсь, подобных сюжетов на телеканале больше не появится", - написал Максим Жорин в своем Telegram.