Сегодня, 21 апреля, королеве Великобритании Елизавете II исполняется 95 лет. Впервые за 73 года она отмечает праздник без своего супруга: принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Обычно Елизавета не устраивала в апреле пышного праздника. Обычно торжество проходило во вторую субботу июня, тогда, когда день рождения отмечал принц Филипп.

В 2021 году королевская семья планировала отпраздновать сразу два юбилея - 95-летие королевы и 100-летие принца Филиппа. В честь этих дат планировалась Trooping the Colour - так называемая Церемония выноса знамени, за которой монарх и ее ближайшие родственники наблюдают с балкона Букингемского дворца.

Напомним, трансляция похорон принца Филиппа собрала столько же телезрителей, сколько и свадьба принца Гарри.

Также мы писали о том, что принца Филиппа похоронили в Британии 17 апреля.