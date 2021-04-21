В среду, 21 апреля, в Карпатах сохраняется зимняя погода. Температура воздуха опустилась до -3 градусов, а на горе Поп Иван идет снег.

Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 6-7 м/с", - говорится в сообщении.

В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской области сохраняется, а на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили о последствиях самого масштабного за 150 лет снегопада. Мы публиковали завораживающие фото погодной аномалии, когда в апреле четыре года назад выпало до 30 см снега в Харьковской области.

Также мы рассказывали, какой будет погода на майские праздники 2021 и приводили прогноз для Киева, Одессы, Львова и других городов.