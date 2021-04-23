В пятницу, 23 апреля, начнется 13-й лунный день в созвездии Девы. Это неоднозначный период для активных коммуникаций, когда придется взять всю свою волю в кулак, чтобы справиться с испытаниями. Астрологи выделяют пять самых "звездных" знаков Зодиака, которые могут столкнуться с незавершенными делами, неуверенностью в публичных выступлениях и риском повторения прежних ошибок. Это Овны, Раки, Львы, Весы и Водолеи.

Предлагаем для них подробный гороскоп на сегодняшний день.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сегодня вам может показаться, что настало самое время продемонстрировать все, на что вы способны. Дерзко ответить недругам и поставить на место тех, кто вас критикует, опередить конкурентов, удивить сторонников смелостью и решительностью. Но придержите коней. Участь известных людей, как известно, незавидна. А вы обладаете целым списком того, что так раздражает окружающих: это желание командовать и любой ценой достигать цели, умение отстаивать свои принципы и при этом не слушать советов. Однако сегодня не тот день, когда нужно поступать так, как вам удобно или как вы привыкли. Пора признаться самому себе в некоторых ошибках, а возможно заявить об этом прилюдно. В этом и будет заключаться ваша сила и смелость.

Рак (22 июня - 22 июля)

Главной причиной недовольства окружающих сегодня могут быть ваши жалобы и неудовлетворенность, проявление занудства или чрезмерной обидчивости. Конечно, вашим знакомым придется учитывать вашу тонкую душевную организацию, но и и вам пора сменить пессимистические взгляды и стараться не демонстрировать их публично. Можете заняться обустройством своего жилья и укреплением отношений с коллегами. Они, в свою очередь, смогут пойти вам навстречу только в том случае, если вы сами станете чуткими и научитесь всерьез воспринимать их дельные советы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Львы могут невероятно раздражать стремлением заполучить внимание окружающих любой ценой: разговорами во время работы, жалобами на самочувствие, поступками, за которые вас обязательно нужно хвалить и делать комплименты. Расслабьте свое эго, мир не вращается вокруг вас одних. Ваше желание стать лидером и контролировать любую ситуацию в итоге может создать вам репутацию выскочки, равнодушной к нуждам остальных. Постарайтесь выполнить все запланированные на сегодня задачи молча, не отвлекая себя и других по мелочам. В случае, если у вас нет важных дел, запланируйте посещение парикмахерской, магазина или косметических процедур, а на ночь прочитайте книгу, чтобы успокоиться и уснуть без тревожных мыслях о том, чего вы добились в своей жизни.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сегодня вас может отличать заносчивость и желание покритиковать всех и вся. Зато благодаря этим чертам своего характера и умению подмечать любые погрешности, вы справитесь со всеми вызовами сегодняшнего дня. Постарайтесь выработать рабочий свод правил для себя и коллег, которые сделают любой проект успешным. Но не устраивайте разборки с теми, кому нужно время, чтобы все понять. Звезды советуют вам сдерживать свои эмоции, но не все. Ведь некоторый хаос и встряска вашим близким все же не помешает.

Водолеи (21 января - 20 февраля)

"Звездным" Водолеям сегодня будет свойственно переложить все скучные обязанности на представителей земной стихии (Дев, Тельцов, Козерогов). Вам захочется придумать нечто креативное и очень умное. Интересно, что окружающих в вас сегодня может раздражать все то, что и вас не устраивает в людях - стремление поучать, вести однообразную жизнь домоседа и чересчур серьезно относиться к жизни. При этом вы часто меняете правила игры, что заставляет вас казаться ненадежным. Но это потому что вы не привыкли загонять себя в рамки и верите, что поступаете правильно. По крайней мере, сегодня есть шанс показать себя еще более преданным своей профессии и коллегам. Постарайтесь загладить все неприятности, которые образовались недавно.

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