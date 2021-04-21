Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов до того, как занять пост в СНБО продавал собак под видом волков.

Об этом в интервью телеканалу "Первый независимый" рассказал бизнесмен и бывший нардеп Александр Онищенко, видео обнародовано в Youtube.

Он рассказал, что у секретаря СНБО раньше был минизоопарк.

"Один человек купил у него (Алексея Данилова - Ред.) волка. Привез домой. Начал его мыть. А оказалось, что это не волк, а обыкновенная собака. В этом вся сущность Данилова. Да и всего окружения Зеленского", - сказал Александр Онищенко.

Ранее "Страна" публиковала большое интервью с Онищенко.

Также мы рассказывали, как Алексей Данилов в день заседания СНБО обратился к журналистам и работникам СМИ и рассказал, как надо освещать новости.