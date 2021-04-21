В Украине за прошлые сутки сделали 15 042 прививки от коронавируса. Всего вакцину от коронавируса получили 477 833 человека.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Одну из двух необходимых доз вакцины получил 477 831 украинец, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок, сделанных за прошлые сутки в регионах Украины:

Киев - 1650 прививок;

Винницкая область - 473 прививки;

Волынская область - 592 прививки;

Днепропетровская область - 981 прививка;

Донецкая область - 575 прививок;

Житомирская область - 396 прививок;

Закарпатская область - 560 прививок;

Запорожская область - 822 прививки;

Ивано-Франковская область - 466 прививок;

Киевская область - 683 прививки;

Кировоградская область - 181 прививка;

Луганская область - 194 прививки;

Львовская область - 1576 прививок;

Николаевская область - 355 прививок;

Одесская область - 900 прививок;

Полтавская область - 335 прививок;

Ровенская область - 485 прививок;

Сумская область - 499 прививок;

Тернопольская область - 339 прививок;

Харьковская область - 644 прививки;

Херсонская область - 411 прививок;

Хмельницкая область - 715 прививок;

Черкасская область - 364 прививки;

Черновицкая область - 498 прививок;

Черниговская область - 348 прививок.

Напомним, по состоянию на утро среды, 21 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 162 человека.

Также мы писали о том, что глава Минздрава Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.