В Украине от Covid-19 вчера вакцинировали более 15 тысяч человек. Больше всего прививок сделали в Киеве
В Украине за прошлые сутки сделали 15 042 прививки от коронавируса. Всего вакцину от коронавируса получили 477 833 человека.
Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Одну из двух необходимых доз вакцины получил 477 831 украинец, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок, сделанных за прошлые сутки в регионах Украины:
Киев - 1650 прививок;
Винницкая область - 473 прививки;
Волынская область - 592 прививки;
Днепропетровская область - 981 прививка;
Донецкая область - 575 прививок;
Житомирская область - 396 прививок;
Закарпатская область - 560 прививок;
Запорожская область - 822 прививки;
Ивано-Франковская область - 466 прививок;
Киевская область - 683 прививки;
Кировоградская область - 181 прививка;
Луганская область - 194 прививки;
Львовская область - 1576 прививок;
Николаевская область - 355 прививок;
Одесская область - 900 прививок;
Полтавская область - 335 прививок;
Ровенская область - 485 прививок;
Сумская область - 499 прививок;
Тернопольская область - 339 прививок;
Харьковская область - 644 прививки;
Херсонская область - 411 прививок;
Хмельницкая область - 715 прививок;
Черкасская область - 364 прививки;
Черновицкая область - 498 прививок;
Черниговская область - 348 прививок.
Напомним, по состоянию на утро среды, 21 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 162 человека.
Также мы писали о том, что глава Минздрава Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.