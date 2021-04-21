Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета".

Согласно документу, призыв резервистов будет происходить без объявления мобилизации. Вполне очевидно, что этот закон подписан в связи с возможным обострением ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 21 апреля.

Закон вводит новый вид воинской службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так же документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.

Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность в случае агрессии, а также быстро увеличит боевой потенциал сил обороны и своевременно среагирует на внезапные угрозы национальной безопасности.

Как рассказали в Офисе президента, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. Так же определяются категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки , порядок проведения призыва и тому подобное.

На граждан, которые будут призваны из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

Также подписанный закон реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.

В частности, предполагается:



- создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

- упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.

Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва, воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Напомним, этот проект закона президент внес в Раду в прошлом году. Тогда документ определили его как безотлагательный.

На заседании Верховной Рады 15 сентября 2020 года документ приняли за основу. На внеочередном заседании 30 марта парламента депутаты проголосовали за законопроект во втором чтении.