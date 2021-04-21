По состоянию на утро среды, 21 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 162 человека.

Напомним, что 19 апреля, в стране было выявлено 8 940 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных выросло на 3 222 человека. Умерло за сутки 429 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 974 118 человек. Выздоровели за последние сутки 14 720 человек (с начала эпидемии - 1 514 472 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 532 ребенка и 326 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (938 человек), Запорожской области (845), Днепропетровской области (771) и Киевской области (881).

В Киеве за сутки выявлено 965 новых случаев.

Ранее мы рассказывали, что Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.