В громкой и скандальной истории со взрывом арсеналов в чешском городе Врбетице в 2014 году появился новый поворот.

Эмилиан Гебрев, болгарский оружейный барон официально опроверг заявления властей Чехии, что оружие и боеприпасы со складов во Врбетице предназначались для его компании EMKO.

Об этом передает Euractiv.

"Утверждения о том, что боеприпасы, уничтоженные в результате теракта в Чехии в 2014 году, предназначались для реэкспорта EMKO в Украину, не соответствуют действительности. Более того, EMKO никогда не экспортировала в Украину боеприпасы из Чехии. Мы можем доказать это документами", - заявили в пресс-службе EMKO, добавив, что военный экспорт Болгарии в Украину "ничтожен, если вообще есть".

"EMKO подтверждает свою готовность сотрудничать со следственными органами Чешской Республики и других союзных стран для установления истины по этому делу. EMKO готова сотрудничать со следственными органами Болгарии, если они проявят интерес", - добавили в компании.

У Гебрева также отметили, что озвученные предположения о взрывах в Чехии в 2014 году содержат "ряд противоречий и даже взаимоисключающих заявлений".

"Болгарские власти должны принять активное участие в этом расследовании, ведь пока действия Болгарии резко контрастируют с действиями других стран НАТО с точки зрения подрывных действий российских спецслужб", - заключили в ЕMKO.

Ранее "Страна" сообщала, что в Bellingcat заявили, что российские агенты Петров и Боширов были в Чехии перед взрывом на военных складах.