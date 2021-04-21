Перед началом Всемирного климатического саммита (пройдет 22 апреля в виртуальном режиме - Ред.) группа знаменитых голливудских актеров, обратилась с посланием к президенту США Джозефу Байдену с требованием принять жесткие меры против властей Бразилии из-за хищнической вырубки джунглей Амазонии.

Леонардо ДиКаприо, Хоакин Феникс, Джейн Фонда и другие звезды мирового кино попросили Джо Байдена не подписывать с Бразилией экологических соглашений до тех пор, пока ее власти не прекратят вырубать леса в долине Амазонки в устрашающем масштабе.

Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

Письмо президенту США было опубликовано за два дня до начала Всемирного саммита по климату, в котором примут участие около 40 президентов, включая Джозефа Байдена и Жаира Болсонару (президент Бразилии - Ред.).

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