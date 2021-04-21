Прощай, третья волна, или как победить локдаун за 250 грн

Пик третьей волны коронавируса позади. По крайней мере, именно так вчера заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Из чего следует, что вся страна может вздохнуть спокойно и вернуться к привычному образу жизни.

Правда, вчера было и другое заявление – о том, что ситуация в Киеве критическая, все сложно также в Киевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях. Из этого заявления следует, что практически половина страны еще не может жить нормальной жизнью, а в столице вообще нужно включать режим максимальной опасности. Интересно, что это заявление сделал все тот же Максим Степанов.

И второму Степанову есть больше оснований верить, чем первому. Поскольку первый, видимо, основывается на вчерашней статистике, которая показала "всего лишь" шесть с лишним тысяч новых больных, в то время как второй основывается на реальной жизни.

В реальной же жизни Киев уже месяц живет в локдауне, но по факту целый ряд мер фактически сошел на нет. Внешне все по-прежнему: школы закрыты, школьники имитируют учебу с помощью интернета, рестораны и кафе тоже вроде бы закрыты, а в метро попасть можно только по спецпропускам. Но это только внешне.

На самом деле купить настоящий пропуск в метро можно достаточно легко – за 250 гривен, что равняется двум скромным поездкам на такси. И вполне естественно, что в последние дни народу в подземке стало существенно больше. Правда, нет школьников и пенсионеров, но эту "недостачу" успешно компенсировал сам метрополитен, когда увеличил временные интервалы между поездами. Так что теперь поездка в метро в плане заполняемости вагонов уже практически не отличается от того, что было до локдауна.

При таких раскладах нельзя говорить не то что о прохождении пика третьей волны, но даже о том, что мы к нему подбираемся. Потому что если Киеву не помогает даже локдаун, то лучше даже не думать о том, что будет с ним после Пасхи.

"Бабах" отменяется: Bellingcat не будет обвинять Ермака

Христо Грозев анонсировал скорое появление текстовой версии расследования. Скриншот из видео

Вчера стало известно о судьбе грандиозного события, которое было обещано всей стране еще на 15 марта, – фильма Bellingcat об операции украинских спецслужб по выманиванию бойцов частной военной компании "Вагнер" из России в Белоруссию. Как сообщил глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев, фильм выйдет еще неизвестно когда, но в первой декаде мая должна появиться хотя бы текстовая версия данного расследования. Так что обещанного "бабаха" мы будем ждать не три года, а всего меньше месяца.

Вот только одна проблема: в расследовании ничего не будет о "предателях" – то есть о тех, кто якобы сорвал всю спецоперацию. То есть, если верить отечественным промоутерам этой версии, ничего не будет о главе Офиса президента Андрее Ермаке и о его окружении. А значит, и "бабахать", собственно, нечему.

О чем же вообще будет расследование? Как оказалось, Bellingcat поставила себе целью доказать, что такая спецоперация вообще была, потому что многие полагают, что все это – миф, запущенный с политической целью.

Судя по тому, что говорят в Bellingcat, они имеют доказательства того, что операция украинской спецслужбы все же имела место. Но самое главное – они готовы дать ответ на вопрос, что было бы, если бы все закончилось согласно плану спецслужб. И вот это заставляет ждать расследования с интересом, поскольку из всех имеющихся фактов складывается версия об абсолютно бессмысленной операции, планы по которой, если и были, то, к счастью, провалились.

Минская ТКГ: прорыв в первом чтении

На переговорах Минской контактной группы вчера произошел прорыв.

По крайней мере, так его характеризует пресс-служба украинской делегации, сообщившая о принятых "в первом чтении" дополнительных мерах по усилению "режима тишины". На "второе чтение" команда Леонида Кравчука надеется уже на этой неделе, но уверенности в этом нет. Как и нет понимания, действительно ли согласованные Минской ТКГ меры будут выполняться или это Киев излучает характерный для него в последние дни завышенный оптимизм.

Основания для таких сомнений дали комментарии, которые в последние полтора дня выдают украинские представители относительно состоявшихся накануне переговоров советников глав государств "Нормандской четверки" – они все как один говорят о том, что на переговорах была прекрасная атмосфера, все настроены снизить напряженность на Донбассе и вообще не хотят войны.

Однако, когда речь заходит о более конкретных вещах, становится ясно, что переговоры были провалены. О чем сначала заявили русские, потом – "ДНР/ЛНР", и лишь после этого вскользь признали в украинской власти.

Обещанное в Париже Владимиром Зеленским обсуждение "кластеров", предложенных Францией и Германией, так и не началось – все уперлось в невозможность рассматривать политическое урегулирование до восстановления "режима тишины".

Но и по самому "режиму тишины" все сложно: на встрече советников украинская сторона отклонила российские предложения, пообещав выдвинуть свои в Минской ТКГ. Собственно, их принятие "в первом чтении" и анонсируется украинской делегацией как прорыв. Вот только больше никто этого "прорыва" почему-то не заметил.

Лукашенко принял "слугу народа": пиар или неформальная дипломатия?

Прорыв вчера если и произошел, то не в Минской ТКГ, а в самом Минске. Там народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча Бацьки с отечественным парламентарием прошла в теплой и дружественной обстановке: президент удостоверился, что в Украине у него есть друзья, а Шевченко сообщил, что больше трети наших граждан вообще хотят видеть Лукашенко своим лидером.

Все это вполне естественно вызвало гневную реакцию "соросят" из "Слуги народа" и крайне осторожную реакцию руководства фракции. Последнее все свело к личной инициативе депутата, которая не отражает политической позиции всей партии.

Что же это было на самом деле? Вполне вероятно, что речь действительно идет о личной инициативе. Правда, есть еще и другая версия: "личная инициатива" была согласована на Банковой как информповод, который должен приглушить скандал с "пиром во время локдауна", устроенным Николаем Тищенко.

Но и в том, и в другом случае можно констатировать: и руководство "Слуги народа", и Банковая спокойно приняли тот факт, что их депутат встречается с Бацькой, которого ранее официально заклеймили как несостоявшегося президента. То есть позиция Шевченко, если и не соответствует позиции правящей партии, то и не слишком ей противоречит.

Так или иначе, все это выглядит как вполне здравая попытка неформально снизить градус конфликта с Белоруссией (формально нельзя – Запад не поймет). Что на фоне обострения отношений с Россией совсем не лишне – нам вовсе ни к чему продлевать линию напряжения на границе еще на несколько сотен километров.

Насколько эта версия верна, станет ясно сегодня, когда вопрос о Шевченко (вместе с вопросом о Тищенко) рассмотрят на заседании фракции. Но можно предположить, что против "неформального дипломата" никаких мер принято не будет.

Германия: кто заменит Меркель?

Германия готовится к смене лидера. Ангела Меркель, бессменный канцлер страны в последние 15 с половиной лет, вскоре уйдет в отставку. Об этом известно уже почти два года, но до последних дней не было ясно, кто может стать ее сменщиком. Вчера президиум правящего Христианско-демократического союза назвал своего нового кандидата на пост канцлера – нынешнего главу земли Северный Рейн-Вестфалия и нового лидера партии Армина Лашета.

Теперь его кандидатуру должна утвердить парламентская фракция, и вероятность этого велика: Лашет является креатурой самой Меркель, а ее влияние в ХДС неоспоримо.

Но это только начало: впереди самое главное – выборы, на которых Лашет должен доказать, что сможет быть достойным преемником фрау канцлер. Безусловно, именно на это преемничество будет делаться ставка во время кампании, но при всей близости Лашета к Меркель между этими политиками нельзя ставить знак равенства. Это как сейчас в Харькове: Терехов был однозначной креатурой Кернеса, но Терехов – далеко не Кернес.

Впрочем, кто бы ни стал новым канцлером, ясно, что его влияние в ЕС и в мире будет гораздо слабее, чем то, которое имеет Меркель, – ведь оно во многом основано на ее личном авторитете, заработанном за десятилетия.

И кто бы ни стал новым канцлером, он, скорее всего, будет более лояльно относиться к России. Поскольку абсолютное большинство немецких топ-политиков – выходцы из западных земель, у которых, в отличие от бывшей гражданки ГДР Ангелы Меркель, отсутствует постсоветский синдром. В том числе это относится и к Лашету.

А потому и в отношении Украины вполне вероятен сдвиг позиции Берлина – в сторону более жестких требований по выполнению Минских соглашений.