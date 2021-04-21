С 15 апреля Российская Федерация ввела противоэпидемические ограничения при въезде, обязав всех пересекающих границу сдавать тест на COVID-19. Однако для жителей "ЛНР" и "ДНР" сделано исключение.

Об этом сообщает "Луганский информационный центр" со ссылкой на документ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзора).

Согласно документу, всем лицам, въезжающим в Россию на любом виде транспорта до пересечения границы следует заполнить на портале Госуслуг анкету для пограничного санитарного контроля, а также в течение трех календарных дней со дня въезда сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал Госуслуг. До получения результата теста нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания.

"Положения указанных распоряжений правительства Российской Федерации не применяются в отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации и граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте документа.

Ранее "Страна" сообщала, что с 17 апреля для иностранцев, включая украинцев, стала обязательной сдача ПЦР-теста после въезда в Крым.

Мы также писали, что российские паспорта на Донбассе по упрощенной процедуре получили уже полмиллиона человек.