Жителям Москвы 21 апреля пообещали рекордные за последние 73 года дождь и мокрый снег, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Именно в этот день состоится митинг в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков центра "Фобос".

Дождь начнется 20 апреля и продлится 24 часа, выпадет до половины месячной нормы осадков, говорится в сообщении. Местами возможен мокрый снег, порывы ветра составят до 15 метров в секунду.

Жителей столицы предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и затруднении движения транспорта.

Напомним, что ранее сторонники Навального заявили, что намерены провести новый митинг в двух крупнейших городах России.

При этом МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста.