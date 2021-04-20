В Нью-Йорке мужчина расстрелял посетителей супермаркета и скрылся
Один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Forbes.
Позже полиция заявила, что подозреваемый задержан.
Как стало известно, неизвестный открыл стрельбу в офисном помещении супермаркета на окраине Нью-Йорка. СМИ сообщали, что стрелявший мог быть бывшим сотрудником магазина.
По данным полиции, на месте был убит один человек, еще двое получили ранения, нападавший скрылся. Полиция сообщала, что разыскивает 30-летнего Габриеля Уилсона.
Напомним, 18 апреля в Техасе произошла стрельба, в результате которой погибли трое.
Также мы писали о том, как в школе Ноксвилла ученик устроил стрельбу, но полиция пристрелила его в сортире.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.