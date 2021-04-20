Один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Forbes.

Позже полиция заявила, что подозреваемый задержан.

Как стало известно, неизвестный открыл стрельбу в офисном помещении супермаркета на окраине Нью-Йорка. СМИ сообщали, что стрелявший мог быть бывшим сотрудником магазина.

По данным полиции, на месте был убит один человек, еще двое получили ранения, нападавший скрылся. Полиция сообщала, что разыскивает 30-летнего Габриеля Уилсона.

Напомним, 18 апреля в Техасе произошла стрельба, в результате которой погибли трое.

Также мы писали о том, как в школе Ноксвилла ученик устроил стрельбу, но полиция пристрелила его в сортире.