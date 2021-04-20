Президент США Джо Байден поговорил с семьей убитого полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден поговорил с семьей Джорджа Флойда, чтобы выяснить, как они, и рассказать, что он молился о них", - написала Псаки.

Накануне коллегия присяжных заседателей удалилась на совещание в судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве Флойда. Разбирательство началось 8 марта.

Напомним, что ранее после ареста Джордж Флойд скончался в больнице - полицейский больше восьми минут стоял коленом на шее у темнокожего мужчины.

Однако на видео видно, что коп не душил Джорджа Флойда, его колено было на спине подозреваемого.

Смерть Флойда стала причиной вспыхнувших массовых протестов и движения Black Lives Matter, местами переходившими в столкновения с полицией.