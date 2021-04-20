Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка с Украиной по продаже беспилотников "Байрактар" не направлена против России. Кроме того, по его словам, Турецкая республика продает Киеву свои боевые БПЛА без предварительных условий.

Слова чиновника приводит РИА Новости.

"Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает", - сказал Чавушоглу.

"Эта сделка не против России. Если у РФ будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у нее С-400, так же и продадим ей свою продукцию. Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать", - пояснил чиновник.

На днях Чавушоглу заверял, что Турция не будет становиться на чью-либо сторону в конфликте Украины с Россией.

Ранее "Страна" разбиралась, почему турецкие "Байрактары" появились на Донбассе. Мы также сообщали, что в России показали беспилотник - "убийцу "Байрактаров".