В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca-SKBio, изготовленную в Южной Корее.

Об этом написал глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Поставка препарата в рамках инициативы COVAX ожидается уже в четверг, 22 апреля.

"Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке", - написал Степанов.

Министр подчеркнул, что вакцины AstraZeneca и CoviShield являются абсолютно идентичными, а значит, южнокорейская вакцина подойдет для прививки второй дозой тех, кто вакцинировался препаратом AstraZeneca индийского производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 19 апреля начали прививать вакциной от Pfizer.

Также мы писали, что Зеленский поручил "как можно быстрее" подготовить лабораторию для создания вакцин в Украине.