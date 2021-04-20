Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 20 апреля опубликовал видеообращение, посвященное ситуации на Донбассе и отношениям с Россией.

Ролик обнародован на официальной станице президента в Facebook.

Президент назвал шантажом скопление российских войск у границы с Украиной.

"Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация заявляет, что стремится к миру, но вместе с тем создает все условия для эскалации... Означает ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к войне? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли в случае чего себя защищать? Всегда" - сказал украинский президент. Он в очередной раз призвал верить только официальной информации.

Он напомнил о поддержке международных партнеров - США, НАТО, Европы.

"Они готовы поддерживать нас финансово. И дальше вводить жесткие санкции и резолюции. За это Украина благодарно. Вместе с тем нашим гражданам нужно понимать на что еще готов мир. Как именно вы поможете нам, если кто-то снова проигнорирует границы в центре Европы. Понимаете ли вы, что Украине может понадобиться значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность...

Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на восьмом году войны страна, которая ценой жизней своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечом к плечу- сказал президент.

Владимир Зеленский также обратился к президенту РФ Владимиру Путину, перейдя на русский язык.

"Отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды президент России сказал: "Если драка неизбежна - нужно бить первым". Но, по-моему сегодня каждый лидер должен понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. Нельзя кого-то защитить нападая. Невозможно привезти мир на танке людям, которым не понять, от кого их хотят освобождать и почему для этого их могут бомбить. В том числе оставшимся в живых стариках, которые освобождали эту землю от нацистов, и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны.

Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность. Как минимум – возможность пока не поздно остановить убийственную математику будущих военных потерь", – сказал украинский президент главе Кремля.

Также он напомнил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля обсуждалось восстановления режима полного прекращения огня, но Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

"А что же мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!", - заявил он.