Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Предложения по персональному составу этой комиссии должны быть внесены в течение 10 дней.

Комиссия будет осуществлять отбор кандидатур на должности судей КСУ по квоте президента.

Предложения по составу этой комиссии должен внести руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Более того, этим указом признается утратившим силу указ президента Украины от 4 октября 2017 года № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что суд обязал ГБР открыть дело против сотрудников Госохраны, которые не пускали Тупицкого и Касминина в КСУ.

Также мы писали о том, что Верховный суд открыл дело по иску Тупицкого, который обжаловал свое увольнение Зеленским из КСУ.