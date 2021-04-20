Министр культуры Александр Ткаченко отреагировал на то, что платформа Google в новом проекте "Раскуси Россию" в числе топ-10 русских блюд упомянула борщ. Чиновник заявил, что присваивать территории и прошлое - вполне в духе кремлевцев.

Пост на эту тему он написал в своем Телеграм-канале.

Ткаченко расценил появление борща в списке как очередную попутку РФ "присвоить наше национальное блюдо".

"Опять выдают желаемое за действительное", - заявил министр.

Затем он рассказал, что в проекте "Раскуси Россию" предлагают иностранцам отправиться в гастрономический тур по России.

"Интересно, а туры в захваченную Южную Осетию за пирогами будут? Или в аннексированный Крым за блюдами преследуемых крымских татар? Или в захваченную часть Донецкой и Луганской областей, где варят прекрасный борщ?" - с сарказмом заметил Ткаченко.

В конце записи он напомнил, что борщ - этническое украинское блюдо.

"Присваивать территории, прошлое, этносы - в духе кремлевцев уже более сотни лет. Как известно, Министерство культуры и информационной политики противостоит всем фейкам о "достижениях" россиян, когда они пытаются у нас их украсть. Именно поэтому "культура приготовления украинского борща" представлена ​​нами на рассмотрение как нематериальное наследие ЮНЕСКО. Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!" - верит Ткаченко.

Напомним, в декабре в соцсетях между жителями РФ и Украины разгорелся ожесточенный баттл на тему национальной принадлежности борща.

В том же месяце скандал вышел на международный уровень: посольство Украины во Франции добилось изменений в описании борща от кулинарного гида Michelin, который ранее называл его русским блюдом. Michelin даже извинился за то, что назвал свекольный суп русским.