По состоянию на 20 апреля более 500 тысяч жителей неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей получили гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет.

"Проведена колоссальная работа, если говорить о двух республиках - это более 500 тысяч паспортов (полученных по упрощенной процедуре - Ред.). Но помимо этого жители ЛДНР получали российское гражданство и по другим программам. Можно говорить о гораздо большей цифре", - сказал представитель "республики".

По его словам, на данный момент одобрено 215 тысяч заявлений жителей "ЛНР" на получение гражданства РФ, из них российскими паспортами уже обладают 205 тысяч человек.

В то же время 16 марта глава "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что гражданство России получили более 224 тысяч жителей "республики".

В свою очередь начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков 18 февраля утверждал, что российское гражданство по упрощенной схеме получили 639 тысяч жителей "ЛДНР".

Напомним, в 29 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". В эту категорию вошли жители ОРДЛО.

8 мая того же года Кабмин Украины принял постановление о непризнании паспортов РФ, полученных жителями "республик".

В марте этого года "Стране" из собственных источников стало известно, что в "ДНР" начали серьезно форсировать раздачу российских паспортов. Это связано в том числе и с выборами в Госдуму РФ, которые пройдут уже 19 сентября.

Отметим, что уже завтра, 21 апреля, на фоне эскалации ситуации на границе РФ и Украины, Путин зачитает ежегодное Послание Федеральному собранию. Чего ожидать от обращения российского лидера - читайте в нашем материале.