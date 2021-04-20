Американская компания Apple представила свой первый планшет iPad Pro с матрицей Liquid Retina XDR на основе mini-LED.

Презентация прошла на Ютуб-канале компании.

Экран нового iPad Pro имеет поддержку HDR и максимальную яркость 1600 нит. Дисплей отличается от классического IPS наличием органических светодиодов маленького размера. По сравнению с обычными дисплеями mini-LED дает более насыщенную и контрастную картинку. Также этот тип матрицы отличается более экономичным энергопотреблением, а небольшие размеры позволяют сделать конечное устройство тоньше.

Представленный девайс получил привычный для серии iPad Pro дизайн: экран с тонкими рамками и встроенный в переднюю панель сенсор Face ID.

Устройство вышло с процессором M1, который в ноябре дебютировал в компьютерах Mac, и получило поддержку 5G. Также аппарат имеет до 16 гигабайт оперативной памяти и до двух терабайт встроенной памяти, двойную основную камеру с лидаром и 12-мегапиксельную широкоугольную селфи-камеру. Планшет оснащен новым портом Thunderbolt и поддерживает работу со стилусом.

Стоимость iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном mini-LED составляет 1099 долларов, 11-дюймовая модель обойдется в 799 долларов. Устройства появятся в продаже в мае.

Ранее Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini в фиолетовой расцветке.

Также компания презентовала трекер AirTag, которая поможет находить потерянные вещи.