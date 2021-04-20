Пресс-служба партии "Слуга народа" подтвердила информацию "Страны" о том, что на ближайшем заседании фракции народные депутаты обсудят кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на пост министра энергетики.

Об этом говорится в сообщении политической силы, обнародованном во вторник, 20 апреля.

"В четверг, 22 апреля, в 19:00 фракция "Слуги Народа" проведет заседание фракции в онлайн-режиме, в ZOOM. На повестке дня - обсуждение кандидатуры на должность министра энергетики Германа Галущенко, законопроекты, которые Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе, а также заслушивание информации от Евгения Шевченко и Николая Тищенко", - заявили в пресс-службе "Слуги народа".

В партии добавили, что фракция потребует от нардепа Евгения Шевченко объяснений относительно его сегодняшней встречи с Александром Лукашенко, а также обсудит ситуацию вокруг вечеринки, которую устроил депутат Николай Тищенко в столичном ресторане в честь дня рождения своей супруги.

Напомним, депутат фракции политической партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, которого в 2019 году травили коллеги по фракции за выступление на российском ТВ, приехал в Минск на встречу с президентом Лукашенко утром, 20 апреля. По словам Шевченко, в ходе встречи с белорусским лидером он "хотел наладить межпарламентские контакты, так как сейчас практически все связи прерваны".

Также сегодня в "Слуге народа" сообщили, что у них нет связи с Тищенко и скандал с вечеринкой в киевском ресторане обсудить с ним не удалось.