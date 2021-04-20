Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал скандальное празднование дня рождения его жены Аллы Барановской в гостинице Fairmont во время карантина, которое состоялось в воскресенье, 18 апреля.

Свое объяснение парламентарий опубликовал в Телеграм.

Он уверяет, что вечеринка прошла не в ресторане отеля, а в номере.

"С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идёт именно о номерах отеля, а не о ресторане как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов. Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов. Это легко проверить и уточнить. Но кому это нужно уточнять?" - написал Тищенко, попутно обвинив СМИ.

Он заверил, что никаких уголовных или административных дел, а также штрафов по поводу празднования нет, "так как нет самого факта нарушения".

"Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах). А сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесёт в декларацию, если того будет требовать законодательство", - пообещал нардеп.

Затем он вспомнил о морали и заявил, что с ее позиций "подобная ситуация могла возмутить украинское общество".

"Поэтому приношу свои самые искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "разоблачителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а потом публикуют фейки о других", - высказался Тищенко.

Он признал, что, возможно, "позволил себе несколько вызывающий поступок" и в этом его вина. Но затем от раскаяния опять перешел к оправданиям: дескать, на дне рождения были всего-то чуть больше 20 человек, причем все уже переболевшие ковидом и даже за сутки до празднества сдавшие тесты.

"Само празднование проходило в узком и почти семейном кругу. Я не собирал гостей в ресторане, не приглашал кого-либо в заведение, запрещённое карантином. Последние два года из-за огромного количества работы я практически не уделял внимание семье. Это мои мотивации. И конечно, в этих мотивациях ни формально, ни неформально и близко нет желания нарушить карантин или бравировать подобным нарушением", - заявил Тищенко.

В конце поста он призвал "не поддаваться манипуляциям хейтеров в интернете".

"Все, что было сказано в информпространстве по поводу дня рождения моей жены - это чистой воды хайп, который сегодня является главным продажным элементом. И чем он сильнее, тем больше лайков и возмущённых перепостов. В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", - написал депутат.

Ранее "Страна" сообщала, что 21 апреля состоится заседание фракции "слуг", на котором среди прочего обсудят вечеринку Тищенко.

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