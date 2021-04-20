Американская компания Apple 20 апреля представила аксессуар для поиска вещей - метку AirTag. Она позволит быстро находить ключи и прочие предметы, которые люди обычно теряют по рассеянности.

Об устройстве шла речь во время презентации, которая идет под девизом "Spring Loaded" и транслируется в Ютубе.

Устройство работает благодаря чипу Bluetooth и получает GPS-координаты. Увидеть его месторасположение можно с помощью приложения "Локатор". Для поиска вещей также необходимо добавить метку в собственный аккаунт iCloud.

При поиске вещи у пользователя есть возможность воспроизводить звук и включать режим точного обнаружения. iPhone с запущенной программой "Локатор", сопряженный с маячком, покажет точную дистанцию между ним и объектом с закрепленной меткой.

Для эффективной стыковки трекера с разными предметами применяется специальное крепление. Встроенного аккумулятора метки хватает для довольно длительной работы AirTag. Для пополнения батареи владельцы могут использовать магнитную беспроводную зарядку.

Цена устройства составляет 29 долларов, за набор из четырех AirTag производитель просит 99 долларов. В продажу новинка поступит 30 апреля.

Ранее на той же презентации Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini в фиолетовом цвете.

"Страна" ведет онлайн с мероприятия компании по представлению технических новинок.