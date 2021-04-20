В распоряжении "Страны" оказались очередные темники Банковой - рекомендации касательно того, что говорить представителям пропрезидентской фракции "Слуга народа" и близким к ним экспертам в эфирах и соцсетях о скандале с вечеринкой, которую нардеп Николай Тищенко устроил во время локдауна в столичном ресторане.

Вот несколько тезисов из документа:

Еще нет полной информации, и не было какого-то такого обсуждения в партии;





В любом случае, реагирование должно быть таким же, как и для всех граждан и ресторанных заведений;





Если они нарушили, то должна быть ответственность;





Надеемся, полиция установит все правдивые обстоятельства этой ситуации;





За все нарушения должны ответить по закону те, кто нарушил. Не важно - депутат или не депутат;





Также ответственность должно понести и заведение, работавшее с нарушением карантина

Напомним, что вечеринка в разгар локдауна, которую утроил Тищенко, состоялась 18 апреля. Нардеп организовал ее в честь дня рождения супруги - Аллы Барановской. "Страна" публиковала видео с мероприятия, судя по которому оно проходило в ресторане отеля Fairmont. Однако помощник нардепа утверждал, что праздник проводят дома у Тищенко.

Также мы писали о том, что полиция открыла уголовное дело из-за вечеринки Тищенко в киевском отеле после публикации "Страны", а фракция обсудит этот инцидент на заседании в среду.