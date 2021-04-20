Американская компания Apple во вторник, 20 апреля, представила свои смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 mini в новой расцветке - фиолетовой.

Новинка была показана во время весенней презентации новых продуктов под названием "Spring Loaded", транслирующейся в Ютуб.

Новый цвет дополняет узнаваемый дизайн iPhone 12 с его плоскими гранями, передовой двухкамерной системой, дисплеем Super Retina XDR, передней крышкой Ceramic Shield и производительным чипсетом A14 Bionic.

Как писала "Страна", саму модель смартфона компания представила 13 октября прошлого года. Осенью аппарат вышел в пяти цветах: черном, белом, зеленом, красном и синем.

Ранее мы также рассказывали, чем еще удивит компания во время презентации 20 апреля.