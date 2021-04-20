В Израиле, где власти успешно развернули массовую вакцинацию населения от коронавируса, закрыли последние два больничных отделения для пациентов с коронавирусной болезнью. Они работали в медцентрах в Хадере и Тверии.

Об этом сообщает Ynet News.

По данным издания, отделения в больницах закрыли в связи с тем, что перестали поступать новые пациенты - уровень заражения коронавирусом в стране снизился до 0,3%. Выздоравливающих от Covid-19 перевели в обычные палаты. В свою очередь медицинские бригады, которые обслуживали пациентов с Covid-19, перевели в отделения больниц, где они работали до пандемии.

В случае новой вспышки коронавируса специализированные отделения для лечения коронавирусной болезни снова откроются.

19 апреля в Израиле зафиксировали 93 новых случая коронавируса при проведении 24 тысяч тестов.

Напомним, с 18 апреля в Израиле больше не нужно в обязательном порядке носить маски в открытом пространстве. При этом маски в закрытых помещениях (магазинах, офисах и т.д.) все еще обязательны.

Ранее мы писали, что к концу марта 2021 года в Израиле уже половина населения получила две дозы вакцины Pfizer.